Еще пять комфортабельных автобусов вышли на маршрут в Коломне. Они оборудованы местами личной гигиены

На маршруте № 460к «Коломна — метро Котельники», который соединяет Подмосковье и Москву, в начале сентября заменили еще пять автобусов.

Льготные автобусы запустили через две поликлиники в Балашихе по просьбе жителей Подробнее

Теперь пассажиров будут перевозить более комфортабельные автобусы большого класса марки ГолАЗ-529115, оборудованные местами личной гигиены. Первое из аналогичных транспортных средств вышло на линию в начале августа. Ранее соответствующее поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На встрече с трудовыми династиями из Коломны от пассажира поступил деликатный и вместе с тем очень важный вопрос — наличие в автобусе мест личной гигиены. В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отметили, что для пассажиров, которые проводят долгое время в дороге, наличие таких мест действительно важно.

Бесплатные школьные автобусы появились в Химках Подробнее

В каждом транспортном средстве 45 посадочных мест (комфортные кресла с регулируемым наклоном спинки), оснащенных ремнями безопасности, индивидуальными плафонами освещения. Автобусы оборудованы системой климат-контроля и камерами видеонаблюдения.

«Коломна — метро Котельники» — самый протяженный маршрут, который обслуживает МАП № 2 г. Коломна АО «Мострансавто». Автобусы находятся в дороге больше двух часов, преодолевая свыше 106 километров. Маршрут пользуется популярностью у пассажиров, с начала года транспортные средства перевезли больше 90 тысяч человек. Расписание движения автобусов и замена транспортных средств останутся прежними.