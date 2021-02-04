Еще одно ковидное ограничение сняли в Москве

В Москве с 4 февраля снимут еще одно ограничение, которое было введено из-за распространения коронавируса. С четверга начали открывать передние двери в наземном городском транспорте.

Пассажиры смогут входить в автобусы, электробусы и трамваи через все двери. При этом купить билет у водителя пока нельзя. Об этом сообщили ТАСС в департаменте транспорта.

Запрет на вход и выход через передние двери наземного транспорта был введен в марте 2020 года из-за начавшейся пандемии. Власти ввели такую меру для снижения угрозы инфицирования в общественном транспорте.

С 22 января максимальное число зрителей в кинотеатрах, театрах и концертных залах разрешили увеличить с 25 до 50%, начали работать музеи, библиотеки. В столице отменили ограничения на работу детских развлекательных центров, детских комнат в ТЦ, лагерей дневного пребывания.

С 27 января мэр Москвы Сергей Собянин сделал требование о переводе не менее 30% сотрудников на удаленку рекомендацией. Кафе, бары и ночные клубы начали обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00. Еще до 6 февраля будет выбран дальнейший формат обучения в вузах, подведомственных правительству столицы.

По словам Собянина, смягчить ограничения удалось благодаря улучшению ситуации с СОVID-19 в городе.