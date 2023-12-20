Транспорт 20 декабря 2023, 19:07 Еще один сервисный центр московского транспорта открыли в столичном метро Сервисный центр московского транспорта открыли на станции «Петровский парк» БКЛ Сайт мэра и правительства Москвы

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На Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро появился пятый сервисный центр московского транспорта. Три окна обслуживания заработали на станции «Петровский парк». Об этом сообщили на официальном портале мэра города.

«Для удобства москвичей мы открыли пятый сервисный центр на БКЛ — на станции „Петровский парк“», — отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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Он добавил, что быстрее и проще получить помощь можно прямо из дома благодаря сервисам Московского транспорта. Так, уже 75% услуг перевели в онлайн.

Сервисный центр открыт каждый день, кроме праздников, с 08:00 до 20:00. В нем помогут заменить неисправные проездные билеты, получать услуги «Московского паркинга», а также расскажут о тарифах и решат другие вопросы.

Кроме того, в столице запустили тематический поезд о градостроительных проектах города. Его можно встреть на Сокольнической линии метро.