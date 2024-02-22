22 февраля 2024, 13:51
Еще 31 участок улиц в Москве вошел в зону платной парковки
Дептранс: москвичи получили приоритетную парковку у дома на еще 31 участке улиц
В зону платных парковок Москвы вошел еще 31 участок улиц. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
Среди районов, попавших в обновленную зону платной парковки, — Головинский, Сокол, Хорошевский, Беговой и Марьина Роща.
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Жители районов смогут парковаться бесплатно при оформлении специального разрешения. Процедура займет шесть рабочих дней. Стоимость парковки в этих зонах будет варьироваться от 60 до 80 рублей за час.
Ранее расширение зоны платных парковок охватила 50 участков улиц. Изменения затронули территории рядом с крупными жилыми комплексами, торговыми и бизнес-центрами.
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