Транспорт 22 февраля 2024, 13:51 Еще 31 участок улиц в Москве вошел в зону платной парковки Дептранс: москвичи получили приоритетную парковку у дома на еще 31 участке улиц Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

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В зону платных парковок Москвы вошел еще 31 участок улиц. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Среди районов, попавших в обновленную зону платной парковки, — Головинский, Сокол, Хорошевский, Беговой и Марьина Роща.

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Жители районов смогут парковаться бесплатно при оформлении специального разрешения. Процедура займет шесть рабочих дней. Стоимость парковки в этих зонах будет варьироваться от 60 до 80 рублей за час.

Ранее расширение зоны платных парковок охватила 50 участков улиц. Изменения затронули территории рядом с крупными жилыми комплексами, торговыми и бизнес-центрами.