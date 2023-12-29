29 декабря 2023, 13:20
Еще 11 новогодних поездов запустили в московском метро
Ликсутов: еще 11 новогодних поездов запустили на восьми линиях московского метро
На восемь линий московского метрополитена вышли еще 11 новогодних составов. Поезда модификации «Русич», «Ока» и «Москва-2020» оформили в стиле ретро, сообщили на официальном портале столичного правительства.
«Чтобы подарить нашим пассажирам новогоднее настроение, мы запускаем праздничные поезда сразу на восьми линиях метро», — уточнил заммэра Москвы Максим Ликсутов.
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По его словам, праздничный дизайн для составов разных моделей разработали специально к наступающему Новому году.
Пять украшенных поездов «Москва-2020» вышли на Большую кольцевую и Кольцевую линии метро. Остальные составы появились на Сокольнической, Калининской, Солнцевской, Арбатско-Покровской, Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линиях.
Ранее по фиолетовой ветке московской подземки начал курсировать новогодний поезд «Еж3». Его украсили почти тысячей новогодних шаров.
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