Эрдоган сел за руль первого турецкого электрокара
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе презентации первого турецкого электрокроссовера сел за руль новинки. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на NTV.
Глава государства назвал «историческим» для Турции день презентации первого электромобиля. Ведь это первый автомобиль, выпущенный в Турции, начиная с 1961 года.
Эрдоган заявил, что к 2022 году инфраструктура станций подзарядки для электромобилей развернется по всей стране. Именно в 2022 году планируется и поступление этого транспорта в продажу.
Ранее президент Турции отдал распоряжение запустить электромобиль в серийное производство. В этот проект решено вложить 22 миллиарда долларов за период длиной в 13 лет.