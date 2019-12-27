Эрдоган сел за руль первого турецкого электрокара

Глава государства назвал «историческим» для Турции день презентации первого электромобиля. Ведь это первый автомобиль, выпущенный в Турции, начиная с 1961 года.

Эрдоган заявил, что к 2022 году инфраструктура станций подзарядки для электромобилей развернется по всей стране. Именно в 2022 году планируется и поступление этого транспорта в продажу.

Ранее президент Турции отдал распоряжение запустить электромобиль в серийное производство. В этот проект решено вложить 22 миллиарда долларов за период длиной в 13 лет.