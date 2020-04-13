Подстанция обеспечит током часть линии в Верхней Пышме. Ее окончательно подключат в ближайшее время.

«Подстанция мощностью 2*250 кВА установлена в том месте, где по проекту предусмотрено трамвайное кольцо. На первом этапе подрядчик выполнил строительство фундамента и установку трансформаторной подстанции на него. Сейчас выполняются работы по рытью траншей для прокладки питающих кабельных линий. Стоимость работ составила 7,5 миллиона рублей», — пояснил заместитель главного инженера по капитальному строительству АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Мосин.

Предполагается, что трамвайная ветка начнет функционировать к концу 2020 года. В двухпутном исчислении длина линии достигнет 5,5 километра.

Движение низкопольных трамваев начнется в начале следующего года. Пассажиры смогут доехать от Екатеринбурга до Верхней Пышмы за 30 минут.