Политолог оценил планы Беглова по развитию электротранспорта в Петербурге

Политолог Дмитрий Солонников в разговоре с РИА ФАН оценил планы губернатора Петербурга Александра Беглова по развитию сети трамваев в городе. Он назвал это возрождением традиций.

Беглов рассказал, что Петербург ожидает обновление электротранспорта. В ближайшие годы в город закупят новые трамваи и оборудуют 15 новых маршрутов, написала «Политика сегодня».

Солонников напомнил, что в Санкт-Петербурге была очень развита трамвайная сеть, а отказываться от трамваев начали во время перестройки.

«Возрождая в Петербурге полноценное трамвайное движение, мы фактически возвращаемся к тому, от чего так легко отказались в 90-е годы. А ведь когда-то Петербург-Ленинград был самым трамвайным городом в мире! Именно в нашем городе некогда была самая большая в мире протяженность трамвайных путей», — сказал он.