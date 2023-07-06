06 июля 2023, 10:35
Электросуда перевезли более 22 тысяч пассажиров по Москве-реке за две недели
Мэр Москвы Собянин: электросуда перевезли более 22 тысяч пассажиров за две недели
Речной электротранспорт Москвы, который запустили чуть больше двух недель назад, за это время перевез более 22 тысяч пассажиров. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Больше двух недель назад мы открыли первый регулярный маршрут электросудов по Москве-реке. За это время они перевезли свыше 22 тысяч пассажиров!
Сергей Собянин
Мэр Москвы
Восемь экологичных речных судов начали осуществлять регулярные перевозки между причалами «Киевский» и «Сердце столицы» в Москве. Их оснастили панорамными окнами, что позволит пассажирам насладиться прекрасным видом города и его архитектуры.
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Промежуточные остановки судов открыли рядом с различными достопримечательностями, находящимися в пяти-семи минутах ходьбы. Например, причал «Сити-Багратион» расположен недалеко от смотровой площадки с видом на небоскребы.
Кроме того, от остановки «Сити-Центральный» удобно добираться до ТРЦ «Афимолл-Сити» и выставочного центра на Красной Пресне. А причал «Трёхгорный» обеспечит доступ к улице Новый Арбат и Дому Правительства.
Речной электротранспорт полностью интегрировали в систему транспорта Москвы. Оплатить проезд на электросудах можно банковской картой, «Тройкой» или с помощью биометрии.
Ранее Собянин рассказал о благоустройстве 40 набережных вдоль Москвы-реки.
Сергей Собянин
Электромобили
Москва 2023
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