Транспорт 06 июля 2023, 10:35 Электросуда перевезли более 22 тысяч пассажиров по Москве-реке за две недели Мэр Москвы Собянин: электросуда перевезли более 22 тысяч пассажиров за две недели Сайт мэра и правительства Москвы

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Речной электротранспорт Москвы, который запустили чуть больше двух недель назад, за это время перевез более 22 тысяч пассажиров. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Больше двух недель назад мы открыли первый регулярный маршрут электросудов по Москве-реке. За это время они перевезли свыше 22 тысяч пассажиров! Сергей Собянин Мэр Москвы

Восемь экологичных речных судов начали осуществлять регулярные перевозки между причалами «Киевский» и «Сердце столицы» в Москве. Их оснастили панорамными окнами, что позволит пассажирам насладиться прекрасным видом города и его архитектуры.

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Промежуточные остановки судов открыли рядом с различными достопримечательностями, находящимися в пяти-семи минутах ходьбы. Например, причал «Сити-Багратион» расположен недалеко от смотровой площадки с видом на небоскребы.

Кроме того, от остановки «Сити-Центральный» удобно добираться до ТРЦ «Афимолл-Сити» и выставочного центра на Красной Пресне. А причал «Трёхгорный» обеспечит доступ к улице Новый Арбат и Дому Правительства.

Речной электротранспорт полностью интегрировали в систему транспорта Москвы. Оплатить проезд на электросудах можно банковской картой, «Тройкой» или с помощью биометрии.

Ранее Собянин рассказал о благоустройстве 40 набережных вдоль Москвы-реки.