Транспорт 21 июля 2023, 16:02 Электросуда на Москве-реке прошли около 10 тысяч километров в первый месяц работы Заммэра Москвы Ликсутов: более 1200 рейсов выполнили столичные электросуда за первый месяц Сайт мэра и правительства Москвы

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В конце июня на Москве-реке запустили электросуда. За первый месяц работы они прошли десять тысяч километров и совершили более 1200 рейсов. Пик использования судов зафиксировали в выходные дни, сообщил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Новый вид городского транспорта пользуется большой популярностью у жителей и гостей столицы — на электросудах совершено более 60 тысяч поездок», — рассказал он.

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Ликсутов добавил, что около 40% пассажиров отправляются от причала «Киевский».

Кроме этого, столичный дептранс планирует запуск дополнительного маршрута — от Автозаводского моста до Печатников.

Ранее депутат Мосгордумы Олег Артемьев оценил запуск речных электротрамваев по Москве-реке. Он назвал их выдающимся достижением инженерной мысли и особенно отметил то, что корабли произвели в России.