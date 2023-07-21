21 июля 2023, 16:02
Электросуда на Москве-реке прошли около 10 тысяч километров в первый месяц работы
Заммэра Москвы Ликсутов: более 1200 рейсов выполнили столичные электросуда за первый месяц
В конце июня на Москве-реке запустили электросуда. За первый месяц работы они прошли десять тысяч километров и совершили более 1200 рейсов. Пик использования судов зафиксировали в выходные дни, сообщил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Новый вид городского транспорта пользуется большой популярностью у жителей и гостей столицы — на электросудах совершено более 60 тысяч поездок», — рассказал он.
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Ликсутов добавил, что около 40% пассажиров отправляются от причала «Киевский».
Кроме этого, столичный дептранс планирует запуск дополнительного маршрута — от Автозаводского моста до Печатников.
Ранее депутат Мосгордумы Олег Артемьев оценил запуск речных электротрамваев по Москве-реке. Он назвал их выдающимся достижением инженерной мысли и особенно отметил то, что корабли произвели в России.
Москва 2023
Дептранс Москвы
Максим Ликсутов
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