Электросамокаты запретят оставлять у метро и на газонах в Петербурге

Власти Санкт-Петербурга введут ряд ограничений для электросамокатов, передает «Петербургский дневник».

«Царьград» рассказал, что Комитет по транспорту разработал проект, который запрещает размещать электросамокаты и прочие средства индивидуальной мобильности у входов в парки, на мостах, газонах и узких тротуарах, а также у метро и автобусных остановок. Кроме того, проект обязывает оснастить все стоянки для электросамокатов элементами для крепления.