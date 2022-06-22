Электросамокаты предложили разделить на категории по весу

Чтобы регулировать движение СИМ — средств индивидуальной мобильности (электросамокатов, гироскутеров, сигвеев, моноколес) — их можно разделить на категории по скорости и весу. Такое предложение обсудят в Общественной палате РФ 22 июня, написала «Парламентская газета».

Относительно легким и не самым быстрым видам транспорта предлагают разрешить ездить по тротуарам, на более тяжелых и потенциально опасных можно будет ездить только по проезжей части.

Ранее Мосгордума обратилась в кабмин с просьбой ускорить принятие разрабатываемых Минпромторгом изменений в ПДД для урегулирования использования СИМ, рассказал изданию ее председатель Алексей Шапошников. Электросамокаты там предложили отнести к транспортным средствам.

«Мы поддержали лимит скорости в 25 километров в час. Во всех случаях совмещенного движения абсолютный приоритет должен быть у пешеходов. Важной новеллой является и то, что двигаться по тротуару или по пешеходной дорожке будет разрешено только тем СИМ, чья масса не превышает 35 килограммов», — отметил Шапошников.