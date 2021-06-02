Электросамокаты предложили оснастить номерами и внести в ПДД

Члены Совета при президенте РФ по правам человека предложили оснастить электросамокаты номерными знаками и внести в ПДД. О предложениях по усовершенствованию законодательства сообщили на сайте СПЧ.

В СПЧ отметили, что в последнее время в СМИ практически ежедневно появляются новости о происшествиях, связанных с электросамокатами. Их высокая скорость передвижения увеличивает риски причинения вреда пешеходам, а отсутствие правового регулирования затрудняет возмещение ущерба.

Поэтому в СПЧ предложили внести определение электросамокатов в ПДД. А скорость передвижения на них — ограничить, в зависимости от возраста того, кто им управляет. Служебные и арендуемые самокаты предлагается оснастить номерами. Кроме того, в СПЧ считают, что электросамокаты нужно отнести к числу источников повышенной опасности.

Совет направил все эти инициативы в МВД и Исследовательский центр частного права имени Алексеева при президенте РФ.

Ранее в России предложили обязать водителей электросамокатов носить защитную амуницию. Об этом сообщал RT.