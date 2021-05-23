Электросамокатчики продолжат травмироваться, несмотря на ограничение скорости

С приходом тепла все больше людей катаются на электросамокатах. Из-за агрессивного вождения страдают они сами и пешеходы, поэтому теперь власти предложили запретить превышать скорость 20 километров в час. Тем не менее травм не будет меньше, сообщило ИА «Невские новости»

Увеличение количества травм от катания на самокатах — закономерный процесс, считает руководитель общественного движения «Малый электротранспорт России» Александр Осипов. Рост числа пользователей влияет на возрастание спорных ситуаций.

Он привел статистику ГИБДД за 2020 год: 331 ДТП с участием электросамокатов и четверо погибших, 5600 аварий с участием велосипедов и 400 человек умерли. Эксперт не отрицает наличие проблемы получения травм при катании, но он считает ее сильно раздутой. Осипов напомнил, что за 2021-й под колесами машин погибли более пяти тысяч пешеходов, что в разы больше, чем в случае с самокатами.

Директор кикшеринговой компании «Молния» Андрей Синьковский тоже сказал, что люди могут травмироваться во время практически любого занятия, особенно на улице. Поэтому безопасность полностью зависит от самих владельцев транспорта.

«Люди получают травмы везде, если гуляют пешком, едут на велосипеде, ДТП происходят с автомобилями. Все зависит от человека и обстоятельств. Для того, чтобы не получать травмы, необходимо соблюдать базовые меры предосторожности, которые размещены на сайте и в приложении», — пояснил Синьковский.

Некоторые компании по кикшерингу предлагают своим клиентам страхование здоровья и имущества на время поездки. В Whoosh заявили, что в их сервисе страховка распространяется на большинство поездок, но по желанию пользователь может ее отменить.

«Страхование распространяется на ситуации нанесения ущерба здоровью и имуществу не только того, кто управлял самокатом, но и того, кто мог пострадать от его действий», — рассказали в шеринговой компании.

Страховка покроет до 500 тысяч рублей ущерба здоровью арендатора самоката, до 100 тысяч рублей ущерба имуществу, а также до 300 тысяч рублей ущерба здоровью или имуществу третьих лиц, пострадавших от действий застрахованного человека во время поездки.