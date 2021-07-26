Электросамокатчик разогнался до скорости машин на шоссе. Видео

В интернете появилось видео, снятое из салона машины, ехавшей по оживленному шоссе на западе Москвы. На нем видно, как между автомобилям пристроился неизвестный электросамокатчик, чье движение по скорости не уступало потоку машин на магистрали.

На видео заметно, что мужчина прижимает плечи и голову, чтобы нарастить скорость, снизив сопротивление тела встречному потоку воздуха. Затем водитель машины переводит камеру телефона на спидометр машины. Стрелка колеблется около 70 км/ч.

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили «360», что уже знают об этом видео.

«Ролик, размещенный в соцсетях, изучаем. Это пока не проверка», — уточнили в МВД.

По данным полиции, ща минувшие полгода в России за полгода произошло 180 ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности. Их жертвами стали пять человек, около 190 — пострадали.