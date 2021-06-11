Электросамокатам закрыли въезд в центр Петербурга

В Санкт-Петербурге ужесточили ограничения для электросамокатов. А в центре города теперь и вовсе нельзя передвигаться на этом транспорте, рассказал сайт «Мир 24».

Передвигаться по городу на электросамокате теперь можно со скоростью не более 20 километров в час. На людных улицах скорость придется снизить в два раза.

А в центр города электросамоатам теперь путь закрыт. Ездить нельзя по Невскому и Адмиралтейскому проспектам, Дворцовой площади, Дворцовой и Английской набережной и еще по ряду улиц.

«Также самокатные компании договорились о едином черном списке. Если, например, человека один раз поймали в состоянии алкогольного опьянения или он систематически нарушает правила дорожного движения, он попадает в этот перечень и ни в одной из арендных компаний больше самокат взять не сможет», — рассказал председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.