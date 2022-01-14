Электропикап Tesla Cybertruck нескоро появится в продаже

Компания Tesla в очередной раз перенесла сроки выпуска электропикапа Cybertruck. Производство автомобиля начнется лишь в начале следующего года. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Reuters.

Руководство компании приняло решение перенести выпуск автомобиля, который был анонсирован еще в 2019 году. Теперь же его выпуск перенесли на I квартал 2023 года. Ранее компания планировала начать производство в этом гоу.

Автомобиль планируют сделать максимально конкурентоспособным, так как на рынке сейчас существует много достойных моделей.