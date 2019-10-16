Перемены на дорогах: права получат по новому маршруту Подробнее

По заявлению главы ГИБДД Михаила Черникова, электронные водительские права появятся в России уже в грядущем 2020 году.

По мнению Клевцова, это повлияет не на безопасность дорожного движения, а на администрирование правонарушений.

«Идея цифровизации не нова, ГИБДД идет в ногу со временем», — признал он.

Эксперт указал на недостатки нововведения. В первую очередь, это техническое оснащение трасс далеко не везде дает возможность подключиться к Сети и затраты на техническое обеспечение сотрудников ДПС.

«Главное — чтобы на должном уровне ГИБДД с финансовой точки зрения могла обеспечить техническое оснащение на местах сотрудников ДПС, чтобы они могли с этим работать, — пояснил Клевцов. — Есть опасения, что в ряде регионов на трассах, где не работает сотовая связь, будет проблема с обменом данных… Они будут ждать, пока появится связь, чтобы установить личность водителя. Бумажный носитель помогает в любом случае разобраться».