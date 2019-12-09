  • Электронные договоры для купли-продажи авто могут появиться в России в 2020 году

    09 декабря 2019, 07:52

    Наза Салех Захи

    Минкомсвязи РФ и МВД работают над созданием нового бесплатного сервиса, который позволит пользователям портала госуслуг создавать электронный договор купли-продажи (ДКП) автомобилей. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на замглавы Минкомсвязи Максима Паршина.
    Электронные договоры для купли-продажи авто могут появиться в России в 2020 году

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    Как написало издание, в электронных ДКП будет прописана информация о покупателе, продавце и транспортном средстве. Для подлинности договора сторонам достаточно будет поставить электронные подписи в своем личном кабинете.

    Паршин заявил газете, что «на основе договора автоматически формируются черновики заявлений на регистрацию транспортного средства новым собственником и о прекращении регистрации предыдущим». Сведения о ДКП останутся в личном кабинете пользователей на портале госуслуг.

    «Электронный договор позволит сделать оформление сделок купли-продажи автомобилей быстрее и безопаснее», — отметил замглавы ведомства.

    По данным газеты, портал собираются запустить к 2020 году. Поначалу новым сервисом смогут пользоваться только физические лица.