Электронные договоры для купли-продажи авто могут появиться в России в 2020 году

Стало известно, каким машинам потребуется новый экологический документ Подробнее

Как написало издание, в электронных ДКП будет прописана информация о покупателе, продавце и транспортном средстве. Для подлинности договора сторонам достаточно будет поставить электронные подписи в своем личном кабинете.

Паршин заявил газете, что «на основе договора автоматически формируются черновики заявлений на регистрацию транспортного средства новым собственником и о прекращении регистрации предыдущим». Сведения о ДКП останутся в личном кабинете пользователей на портале госуслуг.

«Электронный договор позволит сделать оформление сделок купли-продажи автомобилей быстрее и безопаснее», — отметил замглавы ведомства.

По данным газеты, портал собираются запустить к 2020 году. Поначалу новым сервисом смогут пользоваться только физические лица.