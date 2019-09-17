Электромобилям могут разрешить езду по выделенной полосе с 2020 года

Электромобили в России хотят пустить по выделенной полосе. Законодательная инициатива уже обсуждается рабочей группой НТИ «Автонет». Выделенка для этого вида транспорта, предположительно, появится с 2020 года.

Водители электромашин смогут добираться из дома на работу и обратно на 25-30% быстрее, чем владельцы автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. У последних в среднем на дорогу уходит 45-60 минут. Чтобы так и было, нужно позволить электромобилям выезд на полосу для общественного транспорта, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе «Автонета».

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«Для стимулирования роста продаж электромобильного транспорта необходимо делать преференции для потенциальных покупателей», — заметили в НТИ. Речь здесь идет не только о праве передвигаться по выделенке, но о возможности ездить по платным дорогам по сниженным тарифам. Предполагается, что продажи будут расти, если электромашинам также позволят бесплатно парковаться, дадут налоговые послабления и рассмотрят иные инициативы на их счет.

«В идеале это должно касаться не только электромобилей, но и любого другого зеленого транспорта», — заметили в «Автонете».

На международном форуме НТИ, который намечен на 11 октября, «Автонет» намерен озвучить полный список всех законодательных изменений. К ним положительно относятся в НП «Глонасс», фонде «Сколково», Ассоциации развития электромобильного транспорта и других организациях.

Городской трафик за счет инициативы пока существенно измениться не должен. Сейчас количество электромобилей в пропорции с обычными машинами — десятые доли процента. По некоторым общественным полосам в день проедут менее одной электромашины, а в месяц — около трех-четырех.