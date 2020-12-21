СМИ назвали срок выхода электромобиля Apple

По данным издания, в планах предприятий нарастить темпы производства во второй половине 2021 года. Все это делается по заказу американской корпорации. Источники в отрасли указали, что недавно появился новый популярный термин American Double A, что связывают с двумя американскими компаниями Apple и Amazon.

Источник издания уточнил, что прототип Apple Car успешно прошел испытания на дорогах в Калифорнии.

Apple официально никогда не раскрывала своих планов на разработку электрических автомобилей. Но в 2017 году она получила разрешение на испытания такого типа транспорта. Осведомленный источник заявил, что презентация Apple Car пройдет в сентябре 2021 года, а августе Amazon представит электрический грузовик, надо которым работает совместно с компанией Rivian. Ключевую роль в производстве деталей в обоих случаях играют тайваньские производители.