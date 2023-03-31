Транспорт 31 марта 2023, 10:41 Электромобили в России предложили пустить по полосам общественного транспорта

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Руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в разговоре с изданием «Ридус» предложил пустить электромобили на полосы общественного транспорта.

Эксперт считает, что возможность избежать пробок и сэкономить время за счет легального использования выделенных для общественного транспорта полос стала бы дополнительным стимулом купить электрокар.

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Как сообщили в «Автостате», в феврале этого года было продано 550 таких транспортных средств. Это в два раза больше, чем за последний зимний месяц 2022 года. Однако аналитик уверен, что скупка электромобилей в России не станет массовой по целому ряду причин. Самая главная из них — это цена электрокара. Как правило, она выше на 50–70% традиционных аналогов.