Транспорт 15 августа 2023, 17:52 Электромобили «Москвич 3е» вошли в программу льготного автокредитования Электромобили «Москвич 3е» будут продавать со скидкой по программе льготного кредитования «Москвич»

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Электромобили «Москвич 3е» стали доступны по льготному автокредиту и лизингу. Об этом сообщила пресс-служба российского производителя.

Льготные условия стали возможны благодаря включению «Москвича» в специнвестконтракт технологического партнера автозавода — «КамАЗа». Дополнительное соглашение об этом подписали в июле.

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Таким образом, покупатели смогут получить автокредит при покупке электромобиля «Москвич 3е» на льготных условиях со скидкой до 25% на первоначальный взнос. При этом дисконт составит не более 625 тысяч рублей.

«Эти условия также распространяются на приобретение электромобилей по программе льготного лизинга», — уточнили в пресс-службе компании.

Ранее «Москвич» заявил о планах открыть дилерские центры в 16 городах страны.