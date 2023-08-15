15 августа 2023, 17:52
Электромобили «Москвич 3е» вошли в программу льготного автокредитования
Электромобили «Москвич 3е» будут продавать со скидкой по программе льготного кредитования
Электромобили «Москвич 3е» стали доступны по льготному автокредиту и лизингу. Об этом сообщила пресс-служба российского производителя.
Льготные условия стали возможны благодаря включению «Москвича» в специнвестконтракт технологического партнера автозавода — «КамАЗа». Дополнительное соглашение об этом подписали в июле.
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Таким образом, покупатели смогут получить автокредит при покупке электромобиля «Москвич 3е» на льготных условиях со скидкой до 25% на первоначальный взнос. При этом дисконт составит не более 625 тысяч рублей.
«Эти условия также распространяются на приобретение электромобилей по программе льготного лизинга», — уточнили в пресс-службе компании.
Ранее «Москвич» заявил о планах открыть дилерские центры в 16 городах страны.
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