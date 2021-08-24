АвтоВАЗ начнет производство электромобилей в 2027–2028 годах

АвтоВАЗ планирует начать производство электромобилей Lada в 2027–2028 годах. Подобную идею дирекция компании обсудит с правительством России. Об этом сообщили «Известия».

«Мы надеемся, что Lada начнет производство электромобилей в 2027–2028 годах. Это те планы, которые мы будем обсуждать с правительством, как это можно реализовать», — рассказал президент компании Николя Мор в ходе московского международного форума автомобилестроения IMAF-2021.

Ранее АвтоВАЗ начал дорожные испытания обновленной версии автомобиля Lada Vesta Cross. Предсерийная сборка автомобиля стартует уже этой осенью.