Электромобиль Volkswagen признали лучшим авто 2021 года

Электрический хетчбэк Volkswagen ID.4 получил международную награду World Car Awards как лучший автомобиль 2021 года. За победу также боролись электромобиль Honda E и Toyota Yaris. О результатах сообщили на сайте WCA.

Организаторы отметили, что электромобиль завоевал победу только третий раз в истории конкурса, который ежегодно проводится с 2004 года. Награда присуждается по итогам голосования жюри, в которое входят автомобильные журналисты более чем из 20 стран мира.

Volkswagen ID.4 значительно оторвался от своих конкурентов и в итоге получил 798 очков. На втором месте Honda E, которая набрала 742 очка. На третьем — Toyota Yaris, у которой 732.

Вместе с тем Honda E победила в номинации «Лучший городской автомобиль». Land Rover Defender получил награду за лучший дизайн. Самым производительным авто признали Porsche 911 Turbo. А самым роскошным оказался Mercedes-Benz S-Class.

В прошлом году лучшим автомобилем по версии WCA признали внедорожник Kia Telluride.

Аналитики ранее предрекли снижение спроса на новые автомобили в России.