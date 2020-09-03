Электромобиль, созданный в Петербурге, запустят в массовое производство

Разработка автомобиля принадлежит петербургским инженерам из Центра компьютерного инжиниринга. Специалисты занимались реализацией проекта на протяжении двух лет.

Сейчас создан опытный образец автомобиля. На стадии производства находится проект промышленного образца, затем будет начато серийное производство. Однако также необходимо будет создать множество станций для подзарядки аккумуляторов автомобиля.