Электромобиль «Кама-1» поступит в серийное производство

Университет ведет переговоры с инвесторами и производственными площадками для запуска серийного производства.

Инженеры разработали двухдверный кроссовер для массового потребителя с нуля за два года. Электромобиль оснащен двумя системами: низковольтной и высоковольтной.

Стоимость машины — около миллиона рублей.

«Кама-1» способен пройти без подзарядки 250 километров по городу и 300 по трассе. Автомобиль выдерживает 50-градусный мороз. Машина заряжается от обычной розетки за шесть часов, писало информационное агентство «Невские новости».