Транспорт 17 февраля 2023, 11:56 Электрокары в России ради эксперимента пустят на платные трассы бесплатно «Коммерсант»: электромобили с 1 марта смогут ездить по платным дорогам бесплатно Unsplash

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В России с 1 марта до конца 2023 года разрешат электромобилям ездить по платным дорогам бесплатно. Эксперимент проведут только на федеральных трассах и при наличии специального брелока-транспондера от госкомпании «Автодор», рассказал «Коммерсант».

Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов поручил Минэкономики и «Автодору» без оплаты пускать электромобили на трассы М-1, М-3, М-4, М-11, М-12, ЦКАД, участок М-11 с 15-го по 58-й километр и по обходу Одинцова. Владельцам машин нужно купить, взять в аренду или принести свой транспондер T-pass в один из офисов компании «Автодор — Платные дороги» и подать документы на электромобиль.

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К брелоку привяжут лицевой счет владельца. Если он попытается проехать бесплатно на обычной машине, с бензиновым двигателем, с него снимут плату и отключат от участия в проекте. Заместитель председателя правления «Автодора» Константин Макиев объяснил, что, помимо автоматической системы, нарушителей помогут ловить финансовые контролеры.

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Эксперимент продлится до конца года. Если он пройдет успешно, то Минфин, Минэкономики и Минтранс разработают поправки к закону «Об автомобильных дорогах», чтобы разрешить электрокарам ездить бесплатно по всем российским дорогам.