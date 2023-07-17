Транспорт 17 июля 2023, 18:21 Электрокары «Москвич» начнут продавать со скидкой по госпрограмме Дептранс Москвы: электромобили «Москвич 3е» войдут в госпрограмму стимулирования спроса Telegram-канал Дептранса Москвы

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Завод «Москвич» присоединился к Специальному инвестиционному контракту (СПИК) с Минпромторгом России. Таким образом, электромобили «Москвич 3е» будут доступны для приобретения со скидкой в 25% по государственной программе стимулирования спроса. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса в Telegram-канале.

Условия государственной программы льготного автокредитования предусмотрмивают базовую скидку на первоначальный взнос в размере до 625 тысяч рублей. Кроме того, модели с электрическими двигателями будут доступны для покупки со скидкой от 10 до 25% по программе льготного лизинга.

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Электромобили марки «Москвич» включили в госпрограммы после заключения дополнительного соглашения между АО «МАЗ „Москвич“» и ПАО «КамАЗ». Согласно нему разработали стратегию развития столичного завода и планы по локализации в России производства машин с двигателем внутреннего сгорания и электромобилей.

В рамках договоренности к 2024 году также наладят процессы сварки и окраски кузова с привлечением российских поставщиков. А с 2026 года «Москвич» начнет производство электромобилей с использованием произведенных в России основных компонентов, включая электродвигатель и тяговую батарею.

Ранее сообщалось о том, что «Москвич» и «Моторинвест» будут выпускать зарядные станции для электромобилей.