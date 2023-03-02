Транспорт 02 марта 2023, 13:36 Электрокарам разрешили бесплатно ездить по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

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В Автодоре рассказали, что с 1 марта водители электрокаров смогут бесплатно ездить по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru.

Такую же возможность получат и водители электрокаров в других российских регионах. Чтобы получить право на бесплатный проезд, автомобилист должен обратиться в офис поддержки ООО «Автодор — Платные Дороги».

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Ранее стало известно, что в Ростовской области подорожал проезд по платному участку трассы М-4 «Дон» для всех категорий автомобилей.