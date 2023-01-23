23 января 2023, 23:21
Электрокар Lexus RZ 450e начали продавать в России
Электрокроссовер Lexus RZ 450e поступил в продажу в России. Автомобиль можно приобрести по заказу с помощью системы параллельного импорта. Об этом сообщил сайт Auto.ru.
Реклама
Стоимость автомобиля начинается от 7 615 000 рублей. Данная модель — первая серийная версия электромобилей от компании Lexus. Мощность машины составляет 313 лошадиных сил. Она обладает системой полного привода Direct4. На одном заряде автомобиль может преодолеть 362 километров, рассказали «Известия».
Машины
Электромобили
Реклама
Реклама