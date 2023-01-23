Транспорт 23 января 2023, 23:21 Электрокар Lexus RZ 450e начали продавать в России

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Электрокроссовер Lexus RZ 450e поступил в продажу в России. Автомобиль можно приобрести по заказу с помощью системы параллельного импорта. Об этом сообщил сайт Auto.ru.

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Стоимость автомобиля начинается от 7 615 000 рублей. Данная модель — первая серийная версия электромобилей от компании Lexus. Мощность машины составляет 313 лошадиных сил. Она обладает системой полного привода Direct4. На одном заряде автомобиль может преодолеть 362 километров, рассказали «Известия».