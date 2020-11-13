Электрокар BMW iX представили за год до выпуска

По данным издания, модель получила зауженные фары, широкую радиаторную решетку, а также расширенные арки колес, шестиугольный руль и 12,3-дюумовую виртуальную панель приборов. Кроме того, машину оснастили 500-сильной установкой, в которую входят два движка. Отмечается, что компания намерена запустить производство авто в третьем квартале следующего года.