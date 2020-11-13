Электрокар BMW iX представили за год до выпуска
Немецкий автомобилестроитель BMW представил за год до выпуска новый электрокар iX. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa.
По данным издания, модель получила зауженные фары, широкую радиаторную решетку, а также расширенные арки колес, шестиугольный руль и 12,3-дюумовую виртуальную панель приборов. Кроме того, машину оснастили 500-сильной установкой, в которую входят два движка. Отмечается, что компания намерена запустить производство авто в третьем квартале следующего года.