Транспорт 06 декабря 2023, 14:13 Электробусы запустили по маршруту М2 в Москве Ликсутов: на маршруте М2 в Москве начали работать электробусы Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве на маршруте М2 между станциями метро «Парк Победы» и «Владыкино» начали работать электробусы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

По словам главы ведомства Максима Ликсутова, по этому маршруту в среднем совершается около 22 тысяч поездок каждый рабочий день. Теперь по нему пассажиров перевозят не только автобусы, но и электробусы.

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«В столице уже больше 1300 электробусов, что делает ее городом номер один в Европе по числу этого самого современного вида транспорта», — добавил Ликсутов.

Электробусы появились уже более чем на 100 маршрутах в Москве. В этом году столица получила почти 300 таких машин, а всего до конца 2024 года поступит 1200 единиц экологичной техники.

Ранее в Москве открыли шесть новых выделенных полос для 37 маршрутов общественного транспорта.