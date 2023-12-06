06 декабря 2023, 14:13
Электробусы запустили по маршруту М2 в Москве
Ликсутов: на маршруте М2 в Москве начали работать электробусы
В Москве на маршруте М2 между станциями метро «Парк Победы» и «Владыкино» начали работать электробусы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
По словам главы ведомства Максима Ликсутова, по этому маршруту в среднем совершается около 22 тысяч поездок каждый рабочий день. Теперь по нему пассажиров перевозят не только автобусы, но и электробусы.
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«В столице уже больше 1300 электробусов, что делает ее городом номер один в Европе по числу этого самого современного вида транспорта», — добавил Ликсутов.
Электробусы появились уже более чем на 100 маршрутах в Москве. В этом году столица получила почти 300 таких машин, а всего до конца 2024 года поступит 1200 единиц экологичной техники.
Ранее в Москве открыли шесть новых выделенных полос для 37 маршрутов общественного транспорта.
Москва 2023
Дептранс Москвы
Максим Ликсутов
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