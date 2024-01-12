Транспорт 12 января 2024, 12:41 Электробусы вышли на еще один маршрут на юге Москвы Пять электробусов российского производства вышли на маршрут С806 на юге Москвы РИА «Новости»

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На юге Москвы с 9 января на маршрут С806 вышли пять современных электробусов российского производства. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Маршрут С806 в ЮАО теперь обслуживают пять современных электробусов российского производства. Они пришли в столицу в рамках крупнейшего в Европе контракта на поставку и обслуживание инновационный техники», — уточнил он.

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Этот маршрут соединяет Замоскворецкую, Серпуховско-Тимирязевскую и Большую кольцевую линии метро. В среднем за месяц по нему совершают до 35 тысяч поездок.

Ранее москвичам рассказали, какие пять маршрутов электробусов в столице пользовались популярностью в новогодние праздники. Всего за это время на экологичном транспорте совершили свыше 1,6 миллиона поездок.