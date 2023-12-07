Транспорт 07 декабря 2023, 11:04 Электробусы вышли еще на два маршрута на востоке Москвы Электробусы начали курсировать по маршрутам № 14 и С613 на востоке Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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Электробусы начали курсировать на маршрутах № 14 и С613 на востоке Москвы, которыми в рабочие дни пользуются около пяти тысяч пассажиров. Всего в столице свыше 1300 таких единиц общественного транспорта, сообщил заммэра города Максим Ликсутов.

«С начала года запустили уже 28 электробусных маршрутов, поездки пассажиров стали еще комфортнее и безопаснее», — подчеркнул он.

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Ликсутов добавил, что на направлениях общественного транспорта добавили остановки для удобных пересадок на метро и МЦД.

Электробусы курсируют между районами Косино-Ухтомский, Новокосино, Вешняки, а также доезжают до Реутова. Ранее их также запустили по маршруту М2.