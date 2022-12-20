Транспорт 20 декабря 2022, 15:31 Электробусно-троллейбусная сеть появится в Нижнем Новгороде

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Электробусно-троллейбусная сеть появится в столице Приволжья по концессионному соглашению. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

Данный проект предполагает реконструкцию депо, а также закупку электробусов. Городской общественный электротранспорт модернизируют в течение пяти лет.

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Отмечается, что столица Приволжья станет первым городом в России, в котором в полной мере заменят трамвайные пути по концессии.

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