Транспорт 21 апреля 2023, 22:42 Электричку из Геническа в Джанкой запустят в мае — власти Правительство Херсонской области: электропоезд из Геническа в Джанкой запустят в мае Freepik

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Электропоезда из Геническа в крымский Джанкой планируют запустить в мае, идет подготовка железнодорожной структуры. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

«Первые электропоезда из Геническа в Джанкой сможем запустить уже в мае. Стоимость проезда будет социальной — существенно ниже, чем на автобус», — сообщил Алексеенко.

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Он добавил, что на вокзале в Генически заканчивают ремонт. В здании планируют создать современный транспортно-пересадочный узел.

Председатель правительства области рассказал, что вместе с врио главы региона Владимиром Сальдо и руководством Мелитопольской и Херсонской железных дорог проверили готовность путей, станций и подвижного состава. В планах — открытие сообщения из Геническа в Симферополь.

Ранее Сальдо рассказал об альтернативной дороге в Крым. По проекту пути должны построить по Арабатской стрелке, сообщило РИА ФАН.