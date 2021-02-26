Электрички Ленинградского направления в сторону Москвы задержали почти на час

Утром 26 февраля трудности возникли при движении электричек на некоторых участках Ленинградского направления. Составы идут с задержкой из Твери, Клина, станции Подсолнечной.

«С 06:20 затруднено движение на участке Подсолнечная — Крюково в сторону Москвы. Все электрички из Твери, Клина, Конаково, Подсолнечной на участке от Подсолнечной до Москвы следуют с опозданием (по состоянию на 07:20)», — сказано на сайте tutu.ru.

Отмечается, что после 07:40 возможны опоздания некоторых электричек из Москвы в Подмосковье. Сервис «Яндекс Расписания» проинформировал о том, что составы задерживаются на 50 минут. Из-за чего возникли трудности в движении, пока не известно.

Позже пресс-служба Московско-Тверской пригородной компании дала «360» официальный комментарий.

«Сегодня утром по техническим причинам на участке Тверь — Москва задержался ряд пригородных поездов. Время задержки составило от 7 до 45 минут», — заявили в компании.

Они заверили, что железнодорожники делают все необходимое для ввода поездов в график. Пассажиров попросили следить за объявлениями на станциях и в поездах.