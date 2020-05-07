Электричками стали пользоваться на 70% меньше в московском регионе

Жители Москвы и области в апреле стали на 70% меньше пользоваться поездами МЖД. Пассажиров стало меньше и в электричках, и на поездах МЦК.

«В апреле 2020 года на инфраструктуре Московской железной дороги — филиала ОАО „РЖД“ — перевезено 19,2 миллиона пассажиров, что на 71,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 18,8 миллиона пассажиров (-71,4%), в дальнем следовании — 403,5 тысячи (-79,7%)», — сообщили в пресс-службе МЖД.

Всего за первые четыре месяца 2020 года с вокзалов и станций Московской железной дороги были отправлены 191,6 миллиона пассажиров, что на 21,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Большая часть из этих поездок (186,1) были пригородными.

На электричках МЖД с начала года совершили 4,9 миллиарда поездок, что меньше января-апреля 2019 года на 21,3%. Поездами дальнего следования воспользовались 2,8 миллиарда раз, что меньше на 21,9%.

Также снизился пассажиропоток на МЦК. С начала года по московскому кольцу проехали 38,3 миллиона пассажиров, это ниже показателей прошлого года на 17,5%.

В Москве и Подмосковье в течение всего апреля действовал режим самоизоляции, его продлили до 11 мая. Это значит, что выходить из дома можно только по уважительным причинам — в магазин, на работу, вынести мусор, погулять с собакой. Для поездок на любом виде транспорта нужно оформлять цифровой пропуск. С 12 мая пассажиры обязаны пользоваться масками.