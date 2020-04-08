Электрический ретроавтобус появился у Volkswagen

Новый автомобиль построили на базе T1 Samba Bus, который создали в 1966 году. Производители добавили в модель многорычажную подвеску с регулируемыми амортизаторами и пружинными стойками. В автобусе также появились реечный рулевой механизм и вентилируемые дисковые тормоза.

Салон оснастили цифровой приборной панелью, планшетом в потолочной консоли и кожаными сиденьями. Автомобиль имеет электродвигатель на 83 силы и может разогнаться до 130 км/ч.

Предполагается, что Volkswagen выпустит серию e-BULLI.