Электрический кроссовер совместно выпустят Toyota и Suzuki

Японский автомобилестроитель Toyota совместно с индийской компанией Maruti Suzuki намерены выпустить новый электрический кроссовер. Об этом сообщил «Ридус».

Рабочее название модели — YY8. Кроссовер оснастят аккумулятором емкостью от 48 до 59 кВтч, который обеспечит запас хода 400 или 500 километров.

Базовым станет вариант с передним приводом и одним электромотором с отдачей 138 «лошадок». Полноприводная версия предполагает два электродвижка общей мощностью 170 лошадиных сил.