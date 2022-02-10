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    10 февраля 2022, 20:45

    Электрический кроссовер совместно выпустят Toyota и Suzuki

    Артур Блянихов

    Японский автомобилестроитель Toyota совместно с индийской компанией Maruti Suzuki намерены выпустить новый электрический кроссовер. Об этом сообщил «Ридус».

    Рабочее название модели — YY8. Кроссовер оснастят аккумулятором емкостью от 48 до 59 кВтч, который обеспечит запас хода 400 или 500 километров.

    Базовым станет вариант с передним приводом и одним электромотором с отдачей 138 «лошадок». Полноприводная версия предполагает два электродвижка общей мощностью 170 лошадиных сил.