  • Экстренно севший самолет Москва — Анапа попал на видео

    24 ноября 2019, 15:53

    Алена Макаренко

    Опубликовано видео с места посадки самолета рейса Москва — Анапа в Ростове-на-Дону. Лайнер экстренно сел в аэропорту из-за плохого самочувствия второго пилота, который вскоре умер. Ролик обнародовал телеканал Рен ТВ.

    Экстренную посадку заснял очевидец в аэропорту Платов. К самолету доставили трапы. На кадрах виден стоящий рядом реанимационный автомобиль, слышен звук сирены.

    Самолет вылетел в Анапу после экстренного приземления в Ростове-на-Дону

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    Лайнер вылетел из московского аэропорта Шереметьево в Анапу утром 24 ноября. Однако вскоре он экстренно приземлился в Ростове-на-Дону. В небе второй пилот почувствовал себя плохо. Капитана воздушного судна передали бригаде медиков, но он умер в машине скорой помощи.

    Самолет дозаправился в аэропорту Платов и днем снова отправился в пункт назначения.

    Во время полета пилот жаловался на боли в сердце. Предположительно, мужчина умер из-за сердечного приступа или оторвавшегося тромба. Хотя ранее медицинские службы допустили его до полетов.