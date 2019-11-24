Экстренную посадку заснял очевидец в аэропорту Платов. К самолету доставили трапы. На кадрах виден стоящий рядом реанимационный автомобиль, слышен звук сирены.

Самолет вылетел в Анапу после экстренного приземления в Ростове-на-Дону Подробнее

Лайнер вылетел из московского аэропорта Шереметьево в Анапу утром 24 ноября. Однако вскоре он экстренно приземлился в Ростове-на-Дону. В небе второй пилот почувствовал себя плохо. Капитана воздушного судна передали бригаде медиков, но он умер в машине скорой помощи.

Самолет дозаправился в аэропорту Платов и днем снова отправился в пункт назначения.

Во время полета пилот жаловался на боли в сердце. Предположительно, мужчина умер из-за сердечного приступа или оторвавшегося тромба. Хотя ранее медицинские службы допустили его до полетов.