Экспорт российских автомобилей вырос почти на 30%

Автомобили россиян смогут самостоятельно вызывать помощь и парковаться Подробнее

На внутреннем рынке спрос на автомобили слабый, экспорт вырос приблизительно на треть. По словам главы Российского экспортного центра Андрея Слепнева, заказчики из Германии просят найти им российских поставщиков, которые смогут предложить лучшее соотношение цены и качества.

Экспорт легковых автомобилей вырос на 27,8% и составил 73,4 тысячи штук. Это принесло автоконцернам около одного миллиарда долларов. В прошлом году аналогичный период характеризовался стагнацией.

Сложившуюся ситуацию эксперт SBS Consulting Дмитрий Бабанский связывает с государственной системой поддержки экспорта (в 2019 году правительством было выделено как минимум 4,5 миллиарда рублей), а именно выдачу субсидий на логистику, а также меры сертификации и омологации.

В Белоруссию направляется 27% от общего числа экспортируемых автомобилей, в Казахстан — 23%. Спрос на российские машины есть в Турции, Чехии, Узбекистане и Китае.