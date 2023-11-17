Транспорт 17 ноября 2023, 13:11 Экспорт легковых машин из Японии в Россию в октябре этого года сократился на 46,8%

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Японский Минфин сообщил о сокращении экспорта легковых автомобилей в Россию на 46,8% в октябре этого года. Также стало известно, что на 39% уменьшился экспорт запчастей и комплектующих. Статистику министерства привел «Ридус».

Ограничения напрямую связаны с антироссийскими санкциями. Они вступили в силу в августе этого года.

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Санкции коснулись 750 наименований, в том числе шин для большегрузных машин, яхт, автокресел, автозамков и других категорий товаров.