Эксперты выяснили, когда выгоднее купить автомобиль

Новички в этом деле предполагают, что покупку лучше совершить в начале года. Они убеждены, что так прошлогодние автомобили попадают под действие скидок. Однако эксперты отметили, что это заблуждение.

Специалисты напомнили, что продукция BMW, Volvo и Chery с января станет дороже. А скидки на нее лишь вернут стоимость к первоначальному уровню. Автоэксперты подчеркнули, что это касается и других марок.

Более того, со следующего года в России вырастет ставка утилизационного сбора. Планируется, что она будет относиться лишь к импортным машинам, однако нельзя предугадать ее влияние на российские.

Также по новому ГОСТу, автопроизводители будут отмечать энергоэффективность. Стандарт вступит в силу весной. По словам экспертов, это тоже может изменить ценообразование.

Специалисты уточняют, что россиянам выгоднее купить автомобиль до наступления Нового года.