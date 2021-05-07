Эксперты составили рейтинг бюджетных кроссоверов

Рейтинг бюджетных кроссоверов с мощным двигателем составил портал NJcar. Авторы сообщили, что рассчитанные на массовый сегмент «паркетники» нечасто будут соответствовать выбранному параметру, однако исключения есть.

По данным Inforeactor, последнее место в топе флагманских внедорожников занимаеет Hyundai Palisadе, который продается в России по цене от 3 499 000 рублей. Эти деньги позволят приобрести автомобиль, оснащенный 3,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 249 лошадиных сил.

Четвертую позицию занял Hyundai Santa Fe в исполнении High-Tech, под капотом которого разместился 249-сильный двигатель объемом 3,5 литра. Кроссовер доступен по цене от 3 359 000 рублей.

Третье и второе места поделили Nissan Murano с 3,5-литровым двигателем, выдающим 249 лошадиных сил, и топовый Volkswagen Tiguan R-Line 4motion, оснащенный 2,0-литровой силовой установкой мощностью 220 лошадиных сил. Их цена будет в районе 3 150 000 рублей и 3 049 000 рублей соответственно.

Лидером списка стал кроссовер-купе Geely Tugella в исполнении Luxurу. Он доступен в России по цене от 2 699 000 рублей и имеет мотор 238 лошадей с объемом 2,0 литра.