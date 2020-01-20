Эксперты составили антирейтинг кроссоверов в России

Кроссоверы пользуются популярностью среди российских покупателей из-за высокого дорожного просвета и вместительного багажника. Но среди этих машин есть и аутсайдеры, сообщило РИА ФАН.

На первом месте китайский Chery Tiggo 2. В России продан 251 экземпляр. Эксперты считают, что главный недостаток этой машины — слабый двигатель, не позволяющий водителю безопасно совершать обгон.

Второе место занимает Honda Pilot с объемом продаж 228 машин. Кроссовер плохо продается из-за завышенной цены. На третьем месте — Jeep Renegade. Этот автомобиль за год купили 176 россиянина.

Помимо этого еще семь кроссоверов попали в список: Brilliance V5, Foton Sauvana, Jeep Cherokee, Lifan X70, Peugeot 2008, HTM Laville и HTM Bolliger. Эксперты заявили, что у этих автомобилей такие низкие продажи из-за высокой цены и отсутствия запасных деталей.

Хуже всего в России продаются китайские машины.