Транспорт 28 февраля 2024, 15:35 Эксперты «СберАвто» посоветовали автолюбителям проверить состояние подвески с наступлением весны

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Владельцам автомобилей с наступлением весны стоит обратить внимание на состояние подвески. Проверить его можно при обращении в СТО или осмотре на эстакаде, сообщили «Известиям» эксперты «СберАвто».

Зимой водители часто не замечают бугров и ям и наезжают на пласты льда, из-за чего страдают сайлентблоки. На неисправность подвески укажут странные вибрации и ухудшение управляемости на скорости.

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Также с приходом весны владельцам авто стоит отмыть машину на профессиональной мойке. Это поможет увидеть повреждения лакокрасочного покрытия из-за реагентов и вовремя остановить разрушительное влияние химикатов.