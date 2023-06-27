Транспорт 27 июня 2023, 16:55 Эксперты «СберАвто»: горячий воск позволит очистить автомобиль от следов насекомых

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В летний сезон после поездок на высокой скорости на автомобилях могут оставаться следы насекомых и другие различные загрязнения. Справиться с ними поможет горячий воск, рассказали эксперты «СберАвто», сообщили «Известия».

Воск способен защитить машину от царапин веток и встречающихся на дороге мелких камней. Также очистить автомобиль помогут специальные растворы.

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Специалисты отметили, что разводы от дождей можно промыть чистой водой. Для удаления грязи с сиденья и ковриков необходимо использовать пылесос.