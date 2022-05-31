Эксперты рассказали, почему стоит отказаться от оплаты проезда наличными

Оплата проезда безналичным способом снизит количество ДТП. Об этом сообщило РИАМО.

В ближайшее время Областной парламент рассмотрит законопроект, который отменит оплату наличными в общественном транспорте. Таким образом получится избежать ситуаций, когда водитель одной рукой принимает и пересчитывает деньги, а другой управляет транспортным средством.

«Отвлекать водителя совершенно неправильно. <…> Проблемы сейчас нет. Если бы это было лет 10 назад — было бы проблемой, потому что тогда еще на остановках стояли билетные кассы, можно было купить проездной талон. Мы пережили это», — пояснил председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союза пешеходов» Владимир Соколов.